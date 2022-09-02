﻿İzmir Byndr Turizm işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; İzmir Bayındır Turizm, aşçı yardımcısı olan 1 işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Bayındır ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak
Erkek personelin askerlik hizmetini tamamlamış olmak
Mesleki yeterliliğinin olması
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Nüfus cüzdanı fotokopisi
İkametgâh belgesi
Diploma
Sabıka kaydı
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