İzmir Çeşme’de icradan satılık tarla

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İzmir İli, Çeşme İlçesi, Musalla Mahallesi Ova mevkiinde , 443 Ada, 5 Parsel nosunda kayıtlı Tarla vasfında 3402 M2 miktarındaki taşınmaz tapu kaydındaki 11.06.2018 tarih 5750 yevmiyeli Doğal Sit- Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım alanında kalmaktadır şerhi, 10.11.2021tarih 18360 yevmiyeli Doğal Sit- Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım alanında kalmaktadır şerhi, 21.12.2021 tarih 21317 yevmiyeli 3402 sayılı Kanunun 22 maddesinin 2. f2ıkrasının (a ) bendi uygulamasına tabidir şerhitapu kaydında baki kalmakşartı ile ihalesi yapılacaktır.

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