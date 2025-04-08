İzmir Çeşme’de korkutan yangın! 1 kişi hastanelik oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA

İzmir’in Çeşme ilçesinde, bir apart dairede elektrikli ısıtıcı arızasından kaynaklandığı öğrenilen bir yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, geç saatlerde Çeşme ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir apart dairenin ikinci katında çıktı. Daireden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu.

Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen 1 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Çeşme Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan incelemede yangının elektrikli ısıtıcıdan kaynaklı arızadan çıktığı bildirildi.

İzmir Çeşme’de korkutan yangın!1 kişi hastanelik oldu

İzmir Çeşme’de korkutan yangın!1 kişi hastanelik oldu

İzmir Çeşme’de korkutan yangın!1 kişi hastanelik oldu

İzmir Çeşme’de korkutan yangın!1 kişi hastanelik oldu

İzmir Çeşme’de korkutan yangın!1 kişi hastanelik oldu

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