İzmir Çiğli’de icradan satılık daire

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; İzmir İl, Çiğli İlçe, KÜÇÜK ÇİĞLİ Mahalle/Köy, 41628 Ada, 10 Parsel, 7 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın tapu kaydı: Taşınmaz tapusunda; İzmir İli, Çiğli İlçesi, Küçük Çiğli Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 112 cilt, 11067 sayfa,41628 ada, kat irtifaklı,302,47 m2 yüzölçümündeki 10 parselde, Ana taşınmaz niteliği: Arsa niteliğinde, 2. katta, 1/9 arsa paylı,(7) bağımsız bölüm nolu, mesken niteliğinde olup, mülkiyeti tam hisse ile borçlu adına kayıtlıdır. Tapusunda, "Yönetim Planı : 06/06/2007" beyan kaydı mevcuttur.

Taşınmazın imar durumu: Parsel, 1/1000 ölçekli Küçükçiğli Revizyon İmar Planında Konut Alanı, Bitişik Nizam, 4 kat imarlıdır. Meskenin 20.04.2006 tarihli Yapı Ruhsatı, 17.10.2008 tarihli Yapı Kullanma İzin Belgesi mevcuttur.

Taşınmazın adresi: Mesken, İzmir İli, Çiğli İlçesi, Küçük Çiğli Mahallesi, 8711 Sokak No:14,Kat:2, Daire No:7 adresinde yer almaktadır.

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