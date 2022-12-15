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İzmir Çiğli’de icradan satılık daire

T.C. Karşıyaka 4. İcra Dairesi tarafından İzmir Çiğli'de 3+1 daire icradan satılacak.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 11:29
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İzmir Çiğli’de icradan satılık daire

İzmir Çiğli’de icradan satılık daire
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ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; İZMİR İLİ, ÇİĞLİ İLÇESİ, KÜÇÜK ÇİĞLİ MAHALLESİ ve tapunun 41601 ADA 10 parseli üzerine kayıtlı taşınmazın arşiv dosyasında yapılan inceleme sonucunda 6 numaralı bağımsız bölümün brüt alanı: 108,63m² net alanı: 87,82m²'dir. Çiğli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde yapılan araştırmada tespite konu 41601 ada, 10 parselin, 02/04/18998 onay tarihli, 1/1000 ölçekli K.ÇiğliRevizyon İmar Planında Bitişik Nizam, 4 kat gabarili konut alanına isabet etmiş olduğu bilgisi alınmıştır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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﻿İzmir Çiğli’de icradan satılık daire
﻿İzmir Çiğli’de icradan satılık daire
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