﻿İzmir Çiğli’de icradan satılık daire

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İzmir İl, Çiğli İlçe, BÜYÜK ÇİĞLİ Mahalle/Köy, 22296 Ada, 1 Parsel, 18 Nolu Bağımsız Bölüm İzmir İli, Çiğli İlçesi, Büyük Çiğli Mahallesi, 209 Cilt, 20699 Sayfa, 22296 Ada, 1 Parselde kayıtlı, 2.441,00 Ana Taş. Yüzölçümlü,Ana Taşınmaz Niteliği "9 KATLI BETONARME APARTMAN A BLOK" olan, Kat: 4, 18 Nolu Bağımsız Bölümdeki, 1/64 Arsa Pay/Paydalı, Bağımsız Bölüm Niteliği "MESKEN" olan taşınmaz. Tam Hisseli Adresi: Ataşehir Mahallesi, 8229/6 Sokak, No:1, Onur Sitesi, A Blok, Marla Apt, Kat:4, D:18Çiğli / İZMİR
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