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İzmir Demokrasi Üniversitesi 45 personel alacak

İzmir Demokrasi Üniversitesi 45 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 19 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 08:59
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İzmir Demokrasi Üniversitesi 45 personel alacak

İzmir Demokrasi Üniversitesi 45 personel alacak
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İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, “Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel statüsünde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Personel alınacaktır.” Denildi.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya muaf olmak,

3. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Yönetmeliği uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

4. Lisans mezunları için 2020 KPSS B grubu KPSS(P3) puanı, Önlisans mezunları için 2020 KPSS B grubu KPSS(P93), Lise mezunları için 2020 KPSS B grubu KPSS(P94) puanı sahip olmak.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler;

1. Başvuru Formu (Eksiksiz doldurulması gerekmektedir)

2. Özgeçmiş,

3. 2020 KPSS Sonuç Belgesi,

4. 1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

5. Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

6. Nüfus Cüzdan Sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

7. Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir. Adli Sicil Belgesi Sorgulama ekranında "Belgenin Neden Verileceği" alanının "Devlet Memuriyeti" olarak doldurulması gerekmektedir.)

8. Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

9. Ehliyet istenilen pozisyon için sürücü belgesi, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesi.

10. Sertifıka/Belge istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti,

11. Tecrübe istenilen pozisyonlar SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi (Islak imzalı/onaylı olarak başvuru formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde ise e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir.)

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