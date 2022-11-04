İzmir deprem kaç şiddetinde oldu? 4 Kasım İzmir deprem ölü yaralı var mı son durum

Gece yarısı saat 03:29’da İzmir’in Buca ilçesi merkezli 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaklaşık 7 saniye süren deprem büyük bir paniğe sebep olurken, ölü veya yaralı durumuna ilişkinde son durum merak ediliyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, İzmir'in Buca ilçesi merkezli 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 03.29'daki depremin derinliği 14,47 kilometre olarak ölçüldü.

7 AĞIR YARALI

İzmir'de 03:29'da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından 7 vatandaşın yaralandığı belirtildi.

İZMİR’DE 80 ARTÇI DEPREM

AFAD'ın verdiği bilgiye göre, 4.9 büyüklüğündeki depremden sonra, saat 09:50 itibarıyla büyüklükleri 1.0 ile 2.7 arasında değişen 80 artçı deprem meydana geldi. Son artçı ise 07.34'te Gaziemir merkezli yaşandı.

BAKAN KOCA AÇIKLADI ‘’1'İ AĞIR 7 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR’’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'de yaşanan, büyük bir paniğe yol açan 4,9 şiddetindeki depremde, güncel bilgilerimize göre can kaybı olmadı. Panik sebebiyle toplam 64 kişi etkilendi. 1'i ağır 7 kişinin tedavisi sürüyor. Deprem, çevre illerde de hissedildi. Arkadaşlarımız görev başında. Çok geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU DA İZMİR'DEYDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası İzmir'e geldi. Bakan Soylu depreme ilişkin, "Bu yapı stokunun bir an önce değişmesi lazım. Allah muhafaza böyle bir yapı stokunda İzmir'de beklenen bir depremle karşılaşırsak anlaşılıyor ki daha sıkıntılı bir süreçle karşı karşıya kalabiliriz. Daha büyük, içimizi acıtacak, ülkemizi üzecek sorunlar ve maliyetler oluşturabilir. Bu açıdan buradaki yapı stokunu gördükten sonra bir kez daha oturup İzmir hakkında hep beraber değerlendirme yapmak lazım" diye konuştu.

TUNÇ SOYER PAYLAŞTI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Twitter hesabından, "İzmir'de ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olası tüm olumsuzluklara karşı teyakkuzdayız. Kimsenin zarar görmemesini diliyorum. Merkez üssü Buca olan 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından tüm itfaiye ekiplerimiz devriyede. Konak'ta bir camimizin minaresi yıkıldı. İlk tespitlerimize göre metro, tramvay ve izban tesislerinde bir hasar yok. Detaylı tarama sürüyor" paylaşımını yaptı.