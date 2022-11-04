İzmir depreminde can kaybı

İzmir'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde, evinin balkonundan atlayan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Efe Altay Saral (18), ağır yaralı olarak kaldırılıp, tedavi gördüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Hastane önünde Efe'nin ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.
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