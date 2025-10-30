Seferihisar açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 117 kişi yaşamını yitirdi, 1034 kişi yaralandı. Depremde Rıza Bey, Emrah, Yağcıoğlu, Yılmaz Erbek ve Doğanlar apartmanları yıkıldı.

Hüseyin Bilgin Yücel (Solda) ve Emine Yücel (Sağda), Rıza Bey Apartmanı'nda yakınlarını kaybetti

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmaların tamamlanmasının ardından davalar açıldı. Hazırlanan bilirkişi raporlarında 5 binanın projelendirmedeki eksiklikler, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, yapım denetimindeki yetersizlikler nedeniyle yıkıldığına vurgu yapıldı.

CaptioVera (Arkada solda),Feda (Arkada sağda), Lena (Ortada) ve Diren (Önde),Rıza Bey Apartmanı'nda hayatını kaybetti. Fotoğraf: Arşivn

Depremde en çok kayıp ise Rıza Bey Apartmanı'nda yaşandı. 8 katlı apartmanda 36 kişi yaşamını yitirirken, 17 kişi yaralandı. Depremin 5'inci yılına girilirken, Rıza Bey Apartmanı davasının dışındaki davalarda kararlar çıktı. Hepsi tutuksuz 20 sanığın yargılandığı Rıza Bey Apartmanı davasında ise yargılama sürüyor.

Hüseyin Bilgin Yücel ve Emine Yücel, Rıza Bey Apartmanı'nda yakınlarını kaybetti. Soldan sağa: Deniz Yücel, Vera Arife Yücel, Diren, Hüseyin Yücel, Feda. Fotoğraf: Arşiv

'KARARIN EMSAL TEŞKİL EDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ'

Depremde çocukları Feda ve Diren ile yeğenleri Lena ve Vera’yı ve annesi Arife Yücel’i kaybeden Hüseyin Bilgin Yücel, “Bizim için artık zaman durdu. Çocuklarımızın yokluğuna alışmak mümkün değil. Her yıl aynı acıyla uyanıyoruz. Bu dosyanın özel bir durumu var. Binanın yapımında görev alan, taşeron firma yetkilileri, binanın güçlendirilmesini yapan kat malikleri kurulu, güçlendirmeyi yapan firma yetkilileri, binaya 3'üncü derece riskli raporunu veren belediye çalışanları, raporun gereğini yapmayan kat malikleri ile yöneticileri sanık olarak yargılanıyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olay anından başlayıp müthiş bir soruşturma yaparak üstüne düşeni yaptı ve tüm sorumluları yargı önüne koydu. Bu dosyada çıkan kararın emsal teşkil edeceğini düşünüyoruz. Sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Hüseyin Bilgin Yücel ve Emine Yücel, Rıza Bey Apartmanı'nda yakınlarını kaybetti. Arka sıra soldan sağa:Nilay Yücel, eniz Yücel, Hüseyin Bilgin Yücel, Emine Yücel, Arife Yücel. Ön sıra soldan sağa: Lena, Diren, Feda, Vera. Fotoğraf:Arşiv

'5 YILDIR YASIMIZI İLK GÜNKÜ GİBİ YAŞIYORUZ'

Eşi Emine Yücel de “5 yıldır yasımızı ilk günkü gibi yaşıyoruz. Her dakika çocuklarımızı anıyoruz. Onların anısını yaşatmak için ayaktayız. Çocuklarımızın katillerinin bir an önce cezalandırılmasını istiyoruz. Sanıkların ceza almalarını görebilmek için ayaktayım. Çocuklarımı katledenlerin ceza aldıklarını görmeden ölmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Lena (Solda) ve Vera (Sağda),Rıza Bey Apartmanı'nda hayatını kaybetti. Fotoğraf: Arşiv

'BU ACININ TARİFİ YOK'

Rıza Bey Apartmanı’nda bulunan diş polikliniğinde hayatını kaybeden Zarife Doğan’ın babası Kamil Doğan ise “Acımız azalmadı, aksine arttı. Evlat acısı hiçbir şeye benzemiyor. Bu acının tarifi yok. Böyle bir acıyı inanıyorum ki güvendiğimiz yüce yargı sanıklara en ağır cezayı vererek dindirecektir. Onlara güvenmeye devam ediyoruz. Bugün bizim başımıza gelen yarın başkalarının başına gelmesin diye bu cezalar verilmelidir. 5 yıl bize 5 asır gibi geçti. Bu acının tarifi yok. Allah kimseye yaşatmasın" dedi.