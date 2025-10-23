Nesine 3. Lig 4. Grup’ta İzmir’in iki köklü takımı olan Altay ve Karşıyaka, 26 Ekim Pazar günü derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı ekibin ev sahipliğinde oynanacak 8. hafta karşılaşması, Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak.

7 YIL SONRA İLK MAÇ

Tarihlerinde ilk kez 3. Lig’de birbirine rakip olacak Altay ve Karşıyaka, son olarak 2018 yılında 2. Lig’de aynı grupta mücadele etti. İki ezeli rakip, Alsancak’ta ise 19 yıl aradan sonra yeniden karşılaşacak.

Her iki kulübün de iç saha maçlarını oynadığı yenilenen Alsancak Mustafa Denizli Stadı, bu anlamlı derbide ilk kez Altay-Karşıyaka mücadelesine ev sahipliği yapacak.

KARŞIYAKA'YA '35.5' JESTİ

Derbi maçın biletleri ise internet üzerinden satışa sunuldu.

Altay yönetimi, maraton tribünü bilet fiyatını 35 lira olarak belirlerken, siyah-beyazlı taraftarların yer alacağı numaralı tribün biletleri 240 lira, VIP A-C tribünleri 750 lira ve VIP B tribünü ise 1250 lira olarak satışa çıkarıldı.

Yeşil-kırmızılı taraftarların yer alacağı deplasman tribünü biletlerinin fiyatı ise Altay yönetimi tarafından 35,5 lira olarak belirlendi.

BAŞKAN KANLI: İZMİR'İN RUHU BUDUR

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Altay Başkanı Sinan Kanlı, "İzmir’in ruhu budur. Rekabetin içinde saygı, derbinin içinde dostluk vardır. Bilet fiyatlarımızı derbiye özel olarak düzenledik. Büyük Altay taraftarımıza 35 TL, Karşıyaka taraftarına 35,5 TL. Tribünlerde buluşalım, bu güzel derbiye hep birlikte tanıklık edelim" ifadelerini kullandıç