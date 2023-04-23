İzmir derbisinde kazanan çıkmadı. Göztepe 1 puanı son anda kurtardı

Mirza Şeker, Spor Toto 1. Lig'de oynanan Altay-Göztepe derbisini yazdı...

İzmir derbisinde kazanan çıkmadı. Göztepe 1 puanı son anda kurtardı

Mirza Şeker / YENİÇAĞ

Spor Toto 1. Lig'de İzmir derbisi yaşandı.
Alt sıralardan kurtulmaya çalışan Altay ile play-off potasındaki yerini güçlendirmek isteyen Göztepe karşılaştı.
Olaylı son maçın ardından gözler, bu maçın nasıl geçeceğindeydi.
27 Kasım'da Göztepe'de oynanan maçta bir taraftar sahaya girmiş ve Altay kalecisine korner direği ile saldırıda bulunmuştu.
Bu nedenle de bu maçta deplasman ekibinin alınmamasına karar verildi.
Mücadeleye dönecek olursak iki takım da maça dengeli başladı.
Altay taraftarı derbiye büyük ilgi gösterdi ve stadı doldurdu. Müthiş tezahüratlarla takımına destek verdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı bir derbi mücadelesinden uzak geçti.
Pozisyon sayısı yok denilecek kadar azdı.
Gol beklentisi de bir o kadar düşüktü. Net pozisyon olmadı diyebiliriz.
İlk yarıda yüzde 57'ye yüzde 43 Altay'ın topla oynama üstünlüğü vardı.
İkinci yarı ilk yarıyı andırmayan şekilde ilerledi ancak Göztepe, son bölümde oyunu Altay yarı alanına yıkmaya başladı ve pozisyon üretmeye çalıştı.

İZMİR DERBİSİNDE ARANAN GOL GELDİ
Göztepe kalecisi Arda Özçimen'in yaptığı faul sonrası hakem Halil Umut Meler, beyaz noktayı gösterdi.
Topun başına geçen kaptan Paixao, 76'da topu ağlarla buluşturdu.

GÖZTEPE DİREĞE TAKILDI
Son dakikalarında baskısını arttıran Göztepe, 90+2'de savunmacısı Atınç Nukan ile direğe takıldı. Kafa vuruşu direkten döndü.

SON DAKİKALARDA GELEN GOL DENGEYİ SAĞLADI
Göztepe, Atınç Nukan ile 90+1'de direğe takıldı, 90+3'te dengeyi yakaladı.
Tansiyon son bölümde yükseldi. Altay'ın golünden sonra tempo iyice arttı ve Göztepe beraberliği yakaladı. Gol Atınç Nukan'a yazıldı.

ALTAY ÜÇ PUANI KAÇIRDI
Mücadele, 1-1'lik beraberlikle noktalandı. Bu sonuçla Altay 33 puana, Göztepe 54 puana yükseldi.

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