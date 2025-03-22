İzmir derbisinde zafer Altınordu'nun oldu

TFF 2.Lig'de büyük heyecan devam ediyor. Sezonun 28. haftasında Altay Spor Kulübü evinde Altınordu FK'yı ağırladı. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanan müsabaka nefesleri keserken kırmızı lacivertliler sahadan 3-2 galip ayrıldı.
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
10. dakikada sol kanattan gelişen Altay atağında Ali, ceza sahası yayının sol köşesinde Emre’nin attığı topa sol ayağıyla gelişine vurdu. Meşin yuvarlak rakip savunma oyuncusu Eren’e çarparak ağlarla buluştu. 1-0
27. dakikada sağ kanattan gelişen Altınordu atağında Bahattin topu ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Hüseyin’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
51. dakikada Altay atağında sol kanattan ceza sahasına ortalanan topa gelişine sol ayağıyla vuran Yusuf, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1
86. dakikada Altınordu, ceza sahasının sağ tarafına yakın noktada duran top kazandı. Meşin yuvarlağın başına geçen Alper ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Eren kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 2-2
89. dakikada Altınordu atağında Alper, sağ kanattan ceza sahasına meşin yuvarlağı ortaladı. Kale önünde Hüseyin kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 2-3