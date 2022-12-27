İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) 40. yıl kutlamaları kapsamında konser verecek.

Programda, 40 yıl boyunca İZDOB'un repertuvarında yer alan Carmina Burana "O Fortuna", "Siyah Kuğu Adagio", Aşk İksiri "Una Furtiva Lagrima", "Mavi Tuna Valsi" gibi eserler beğeniye sunulacak.



İzmir Devlet Opera ve Balesi Sanat Yönetmeni ve Müdürü Aydın Uştuk, prova öncesinde AA muhabirine, İZDOB'un kurulduğu günden beri sayısız opera, bale, operet, oratoryo, müzikal ve çocuk oyununu sanatseverlerle buluşturduğunu söyledi.

Konak Elhamra Sahnesi'nde başlayan serüvenin 40. yıla ulaştığını belirten Uştuk, şöyle konuştu:



"İzmir Devlet Opera ve Balesinin açılışı 1982 yılı. Şimdi 2022'deyiz. Bu sezonu 40. yıl olarak düzenliyoruz. Her 10 yılda bir konserler de yapıyoruz tabii ki. Bu konserimiz de harika olacak. Biletlerimiz günler öncesinden tükendi. Konserden sonra, emekli arkadaşlarımıza, buraya hizmet eden bütün arkadaşlarımıza, ağabeylerimize, ablalarımıza da farklı bir şeyler yapacağız. Program yapacağız, onlara çiçekler vereceğiz."

Uştuk, biletlerin çok hızlı tükendiğini, bu nedenle 40. yıl konserini tekrarlamak istediklerini belirtti.



Yaklaşık 200 kişinin sahnede olacağını bildiren Uştuk, çok heyecanlı olduklarını dile getirdi.



Aydın Uştuk, izleyicilerden aldıkları güç ve cesaretle yeni sezonda daha da iddialı repertuvarlarla sahneye çıkacaklarını sözlerine ekledi. (AA)