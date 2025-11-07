İzmir Devlet Opera ve Balesi'nden Atatürk anısına özel konser gerçekleştirildi. Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde gerçekleştirilecek konserde, müziği Orhan Öner Özcan'a, librettosu Murat Göksu'ya ait "Her 10 Kasım- Atatürk İçin Ağıt" adlı eser seslendirilecek.

Eserin orkestra ve koro şefliğini Orhan Öner Özcan üstlenecek. Konserde Soprano Burcu Ömür Özcan, Mezzo Soprano Ebru Kaptan, Tenor Oğuz Çimen ve Bariton Murat Duyan sahne alacak.

Güçlü koro bölümleriyle 10 Kasım'ın anlamını sahneye taşıyan eser, ulusal yasın ortak duygusunu sanatla buluşturmayı amaçlıyor.

Pazartesi günü gerçekleştirilecek etkinlik için biletler Bornova Kültür ve Sanat Merkezi gişesinden ve biletinial.com adresinden satın alınabilecek.