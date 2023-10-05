İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sezona "merhaba" dedi

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO), Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) sezon açılış konseri verdi.

KAYNAK: AA
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sezona "merhaba" dedi

Konserde Gilbert Varga yönetimindeki orkestra, Dmitry Shishkin ve Deniz Akıncı’nın solist olarak katıldığı eserleri seslendirdi. Orkestra, önümüzdeki hafta da Yeol Eum Son ve Svetlin Roussev’in yer alacağı bir konserle müzikseverlere keyifli bir akşam yaşatacak.

Solistlerden Muhteşem Performans

Sezon açılış konserinde orkestraya piyanoda Dmitry Shishkin ve başkemancı Deniz Akıncı eşlik etti. Shishkin, Pyotr İlyiç Çaykovski’nin ünlü "Piyano Konçertosu No.1"ini virtüöz bir şekilde yorumladı. Akıncı ise Antonin Dvorak’ın "Romantik Parça No.1"ini başarıyla icra etti. İkili, orkestrayla uyum içinde performans sergiledi.

Orkestradan Seçkin Eserler

Orkestra, Gilbert Varga şefliğinde seçkin eserleri yorumladı. Konserin ilk bölümünde Çaykovski’nin "Piyano Konçertosu No.1"ini seslendiren orkestra, ikinci bölümde Maurice Ravel’in “La Valse” adlı eserini icra etti. Orkestra, Ravel’in ritmik ve renkli müziğini başarıyla yansıttı.

Bir Sonraki Konser 13 Ekim’de

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, 13 Ekim’de AASSM’de Nayden Todorov şefliğindeki bir sonraki konserde piyanist Yeol Eum Son ve keman sanatçısı Svetlin Roussev’i ağırlayacak. Konserde Ludwig van Beethoven’ın "Piyano Konçertosu No.5"i ve "Keman Konçertosu"nu seslendirecek olan orkestra, Beethoven’ın 250. doğum yılını kutlayacak.

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