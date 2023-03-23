İzmir Dikili’de icradan satılık tarla

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İzmir İl, Dikili İlçe, DEMİRTAŞ Mahalle/Köy, 103 Ada, 4 Parsel, Demirtaş Mahallesinde bulunan taşınmaz tarla vasfındadır, üzerinde iki adet yapı bulunmaktadır, bir tanesi 72 m2Demirtaş 15 Sok No:12 adreslidir,diğeri 82 m2Demirtaş Göçmen Sok No:4 adreslidir, bahçesinde hobi amaçlı ağaçlar bulunmaktadır.

Yüzölçümü : 556,53 m2

İmar Durumu: Taşınmaz 1/25000 ölçekli Kültür ve Turizm Bakanlığınca 07/03/2017 tarihinde onaylanan 1/25000 ölçekli Dikili Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Nizam İmar Planında " Düşük Yoğunluklu Mevcut Konut Alanı " kullanımında kalmaktadır. İlgili planın plan notları, 6.1.1.2 maddesinde, " Düşük yoğunluklu mevcut konut alanı ( 51-150 kişi/ha.) Taks: 0,30 Kaks 0,60 Yençok: 7,50 m ( 2 kat) dır, Alt ölçekli planlar yapılıncaya kadar bir parseldeki maksimum yapı inşaat alanı 500 m2 yi geçemez, İfraz veya parselasyon sonucu elde edilecek minimum parsel büyüklüğü 300 m2 ' dir denilmektedir. İl Tarım Müdürlüğünün görüşünün alınarak cins değişikliği yapılmadan yapılaşma izni verilmemektedir.

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