İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda kış saati uygulaması start alıyor

Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, kış mevsiminin yaklaşmasıyla ziyaret saatlerinde değişikliğe gidiyor.

Pazartesi günleri hariç hafta içi 09.00 -17.00, hafta sonu ise 09.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açık olan park, 8 Eylül Pazartesi gününden itibaren tek saat uygulamasına geçiyor.

Buna göre, yurttaşlar Doğal Yaşam Parkı’nı haftanın 6 günü, 09.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edebilecek. Saat 17.00’de kapılarını kapatacak olan Doğal Yaşam Parkı'nda son ziyaretçinin saat 18.30’a kadar alandan çıkması için süre tanınacak.

EKİM’DE 16.00’YA KADAR AÇIK

Park sakinleri kış mevsimine hazırlanırken ekim ayında kış saati uygulamasına geçilecek. Buna göre 20 Ekim 2025 Pazartesi gününden itibaren parkın ziyaret saati 09.00-16.00 olarak belirlendi. Son ziyaretçi çıkış saat ise 17.30 olarak düzenlendi.