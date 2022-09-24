İzmir Egeşehir Yapı Planlama işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İzmir Egeşehir Yapı Planlama Şirketi, mühendis ve mimar olarak istihdam etmek üzere personel alacak.

Başvurular ilanda belirtilen internet adresi üzerinden yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak

Üniversitelerin ilgili bölümünden mezun olmak

Adli sicil kaydı bulunmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş