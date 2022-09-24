İzmir Egeşehir Yapı Planlama işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İzmir Egeşehir Yapı Planlama Şirketi, mühendis ve mimar olarak istihdam etmek üzere personel alacak.
Başvurular ilanda belirtilen internet adresi üzerinden yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak
Üniversitelerin ilgili bölümünden mezun olmak
Adli sicil kaydı bulunmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
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