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Malatyaspor'a evinde Göztepe şoku

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Göztepe, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 18:25
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İzmir ekibi deplasmanda kazandı. Malatyaspor sahasında Göztepe'ye boyun eğdi

Malatyaspor'a evinde Göztepe şoku
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Yeni Malatya Stadı'nda oynanan maçta Göztepe sevindi. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda rakibini tek golle geçti ve iki maç sonra galip geldi.

İzmir temsilcisine galibiyeti getiren golü 45+3'te Yasin Öztekin kaydetti.

Yeni Malatyaspor'da Buğra Çağıran, 50. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonuçla; Göztepe puanını 11'e yükseltirken, Yeni Malatyaspor 6 puanda kaldı.


 

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