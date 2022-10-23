﻿Malatyaspor'a evinde Göztepe şoku

Yeni Malatya Stadı'nda oynanan maçta Göztepe sevindi. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda rakibini tek golle geçti ve iki maç sonra galip geldi.
İzmir temsilcisine galibiyeti getiren golü 45+3'te Yasin Öztekin kaydetti.
Yeni Malatyaspor'da Buğra Çağıran, 50. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonuçla; Göztepe puanını 11'e yükseltirken, Yeni Malatyaspor 6 puanda kaldı.
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