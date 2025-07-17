İzmir ekibi transferde atağa geçti

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, dış transferde Jehyve Floyd'un ardından Stanley Whittaker ile anlaşma sağladı.

İzmir temsilcisinden yapılan açıklamada, "Aliağa'mıza hoş geldin Stanley Whittaker. Avusturya Ligi MVP'si, geçtiğimiz sezon VTB Ligi ekiplerinden Uralmash formasıyla 16 sayı, 7 asist, 2 top çalma ortalamalarıyla mücadele eden etkili point guard Stanley Whittaker yolculuğumuz için aramıza katıldı" ifadelerine yer verildi.