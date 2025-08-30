İzmir Enternasyonal Fuarı 94'üncü kez kapılarını açtı

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, "Fuarımız, ticaret ile kültürün, sanat ile teknolojinin, eğlence ile yeniliğin buluşma noktası olacak. Yalnızca yeni ürünlerin tanıtıldığı bir alan değil, aynı zamanda milyonlara ulaşan ziyaretçisi, yüzlerce katılımcısı ile ticaretin, kültürün, sanatın ve halkımızın buluşma adresi olan İEF, bu anlamda sadece ticari değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal bir şölen özelliğini taşıyor" dedi.

İEF, bu yıl 'Fuar Şehrin Kalbinde' sloganıyla 94'üncü kez kapılarını açtı. İEF, Gündoğdu Meydanı'nda başlayan Lozan Kapısı'nda sona eren kortejle başladı. İZFAŞ tarafından, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Ticaret Bakanlığı himayesinde düzenlenen fuar, 29 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kültürpark'ta gerçekleştirilen İEF'in açılış törenine Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bosna-Hersek Büyükelçisi Mirsada Colakovic, Bosna-Hersek İnsan Hakları ve Mülteci Bakanı Sevlid Hurtic, siyasi parti temsilcileri belediye başkanları, STK ve oda temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, “Milletimizin bağımsızlık yolculuğunda bir dönüm noktası olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümünü ile Anadolu'nun ebediyen Türk yurdu olduğunu tescil eden Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümünü idrak ettiğimiz bu günlerde böylesine köklü bir fuarı düzenleyerek bayramlarımıza ayrı bir heyecan ve coşku katma imkanına kavuşuyoruz. Bu zaferler, yalnızca bir askeri başarı değil; aynı zamanda milletimizin birlik, beraberlik ve inançla neleri başarabileceğinin en güçlü kanıtı. Ulu Önder'in 'Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!' emrini verdiği Büyük Taarruz'un nihai zaferi, 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtuluşu ile taçlanmıştır. İzmir, bu yönüyle, her Türk evladının kalbinde ayrı bir sevgiye ve öneme sahiptir" ifadelerini kullandı.