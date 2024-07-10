İzmir Foça'da 20 kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: DHA
İzmir Foça'da 20 kaçak göçmen yakalandı

İzmir’in Foça ilçesi açıklarında, lastik botla Yunanistan’ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 20 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, dün sabah saatlerinde Foça Aslanburnu mevkisi açıklarında lastik botta bir grup göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bottaki 1'i çocuk, 7'si kadın olmak üzere toplam 20 kaçak göçmen Sahil Güvenlik gemisine alınarak Foça Balıkçı Barınağı'na getirildi.

Midilli Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlenen kaçak göçmenlerin 12'si Sudan, 3'ü Angola, 2'si Somali, 2'si Yemen ve 1'i Filistin uyruklu. Göçmenler karaya çıkarılıp Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından kaçak göçmenlerin İzmir İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği bildirildi.

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