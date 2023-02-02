İzmir Foça’da icradan satılık tarla

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İzmir İli Foça İlçesi Yenibağarası Mahallesi Söğütçük Mevkii 515182 Ada, 1353 Parsel de kayıtlı taşınmaz, 2221,42 m2 olup tarla niteliğindedir. Toprak yapısı killi-tinli bünyeli, sığ derin profilli, hafi eğimli ve kıraç kuru tarım arazisi niteliğindedir. Yola cephesi bulunmamaktadır. Askeri yasak bölgede olması, çok ortaklı oluşu da dikkate alındığında; Heyetimiz çevrede yaptığı inceleme- araştırma neticesinde arazi birim fiyatlarının 286,00TL den 600,00 TL/m2 arası değişim gösterdiğin tespit etmiştir. En düşük istenen bedel olan 286,00 TL/m2 lik arazinin yolunun bulunmadığı, 6 dekar civarında olduğu, ancak bu fiyata henüz satılmadığı da dikkate alınırsa ernsal olarak değerlendirilebilir niteliktedir. Diğer emsaller üzerinde ağaç bulunan, davaya konu taşınmazdan iy vasıflı, sulu parsellerdir. İstenen fiyatlar satış fiyatı değildir, pazarlık payı vardır. arazinin bulunduğu şartlar göz önünde bulundurarak, taşınmazın kuru tarım kullanımlı olması, kadastral yolunur olmaması, çoklu hisseli oluşu, büyüklüğü, çevresi, meskün mahallere mesafesi gibi olum - olumsuz: faktörleri de göz önüne alarak Heyetimiz Keşif günü değerini 270,00- TL/m2 alarak uygun bulunduğu bildirilmiştir.

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