İzmir Fuarı’nda Selda Bağcan rüzgarı esti: Çim konseri nefes kesti!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen 94. İzmir Enternasyonal Fuarı, kültür-sanat etkinlikleriyle devam ediyor.

Fuar kapsamında düzenlenen Çim Konserleri’nin 9. gününde, müziğin usta ismi Selda Bağcan sahne aldı.

Bağcan, yıllara meydan okuyan eserlerinden “Gesi Bağları”, “Uğurlar Olsun”, “Yaz Gazeteci Yaz” gibi şarkılarını seslendirdi. İzleyiciler, şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek unutamayacakları anlar yaşadı.

Meral Akşener mi, Selda Bağcan mı? Gören tanıyamadı... Sertab Erener’in filtre oyunu

Sanatçıya yeğeni Serenad Bağcan da sahnede eşlik ederek konser repertuarına zenginlik kattı. Serenad Bağcan “Yiğidim Aslanım” şarkısını kendisine eşlik eden izleyicilerle seslendirdi.

KONSER SERİSİ DEVAM EDİYOR

Kültürpark’ta düzenlenen Çim Konserleri, fuar boyunca ünlü sanatçıları ağırlamaya devam edecek. 7 Eylül’de Sertab Erener, 8 Eylül’de Duman, sevenleriyle buluşacak. Fuarın son günü 9 Eylül’de ise Mor ve Ötesi, İzmir’in kurtuluşunun 103. yılına yakışır bir final yapacak. Konserler saat 21.15’te başlıyor.

ATATÜRK AÇIK HAVA TİYATROSU’NDA SİHİRLİ BİR AKŞAM

İzmir Enternasyonal Fuarı’nın kültür-sanat alanındaki önemli duraklarından biri olan Atatürk Açık Hava Tiyatrosu etkinlikleri, altıncı gününde, sihirli bir akşama sahne oldu. İzleyiciler, Enver Ertaş’ın “The Illusionist” gösterisiyle adeta zamanın durduğu bir performansa tanıklık etti.

Hem çocuklar hem yetişkinler için uygun olarak tasarladığı gösterisiyle Enver Ertaş, merak uyandıran ve şaşırtan illüzyonları, aile ve sevgi temalı etkileyici hikayeleri, özenle seçilmiş müzikleri ile sahnede unutulmaz bir deneyim sundu.

İzleyiciler, kahkaha, şaşkınlık ve duygusal anları aynı anda yaşarken Ertaş’ın performansı büyük beğeni topladı. Yaklaşık 60 dakika süren gösteri boyunca Ertaş, izleyicileri de sahneye davet ederek interaktif bir deneyim sundu.

Atatürk Açık Hava Tiyatrosu’ndaki etkinlikler, tamamı ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. 8 Eylül’e kadar sürecek programda; 7 Eylül günü Anlatanadam (İbrahim Türker) ve 8 Eylül akşamı Tahsin Hasoğlu sahnede olacak.

Selda Bağcan hakkındaki haberlere isyan etti