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İzmir İbb Grand Plaza Turizm işçi alacak

İzmir İbb Grand Plaza Turizm, komi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 15:37
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İzmir İbb Grand Plaza Turizm işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; İzmir İbb Grand Plaza Turizm, komi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Lise veya dengi bir okuldan mezun olmak

En az yüzde 50 engelli olmak

İzmir ilinde ikamet etmek

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Engelli raporu

Diploma

İkametgah

Sabıka kaydı

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