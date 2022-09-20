İzmir İbb Grand Plaza Turizm işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; İzmir İbb Grand Plaza Turizm, komi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Lise veya dengi bir okuldan mezun olmak
En az yüzde 50 engelli olmak
İzmir ilinde ikamet etmek
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Engelli raporu
Diploma
İkametgah
Sabıka kaydı
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