İzmir için Bayram'da toplu ulaşım kararı

İzmir'de, Kurban Bayramı boyunca toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağı duyuruldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait ESHOT ve İZULAŞ'a bağlı otobüsler, metro ve tramvaylar, İZDENİZ'e ait yolcu gemileri, ESHOT denetimindeki İZTAŞIT otobüsleri ve Büyükşehir Belediyesi ile TCDD'nin ortaklaşa işlettiği İZBAN, bayram süresince vatandaşlara ücretsiz ulaşım sağlayacak.

Ücretsiz ulaşım hizmeti, 16 Haziran Pazar günü saat 00.00'dan başlayarak, 19 Haziran Çarşamba günü saat 24.00'e kadar sürecek.