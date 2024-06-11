İzmir için Bayram'da toplu ulaşım kararı

Düzenleme: Kaynak: İHA
İzmir için Bayram'da toplu ulaşım kararı

Bayram'da İzmir’de toplu ulaşım ücretsiz olacağı bildirildi.

İzmir'de, Kurban Bayramı boyunca toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağı duyuruldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait ESHOT ve İZULAŞ'a bağlı otobüsler, metro ve tramvaylar, İZDENİZ'e ait yolcu gemileri, ESHOT denetimindeki İZTAŞIT otobüsleri ve Büyükşehir Belediyesi ile TCDD'nin ortaklaşa işlettiği İZBAN, bayram süresince vatandaşlara ücretsiz ulaşım sağlayacak.

Ücretsiz ulaşım hizmeti, 16 Haziran Pazar günü saat 00.00'dan başlayarak, 19 Haziran Çarşamba günü saat 24.00'e kadar sürecek.

İlgili Haberler
İzmir'de orman yangını
İzmir'de orman yangını
İzmir'de zincirleme kaza. Araçlar alev alev yandı
İzmir'de zincirleme kaza. Araçlar alev alev yandı
Son Haberler
Ersun Yanal jetle alınacak Spor
Ersun Yanal jetle alınacak
Ünlü şarkıcı biseksüel olduğunu açıkladı Magazin
Ünlü şarkıcı biseksüel olduğunu açıkladı
Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Rekor artış oldu Ekonomi
Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Rekor artış oldu
Sinan Oğan TOKİ’den malikaneye nasıl geçti. Eski komşusu açıkladı Gündem
Sinan Oğan TOKİ’den malikaneye nasıl geçti. Eski komşusu açıkladı
Samsun’da torbacılara dev operasyon Yerel Haberler
Samsun’da torbacılara dev operasyon
Beşiktaş’ta Ajda Pekkan depremi Magazin
Beşiktaş’ta Ajda Pekkan depremi
Borsa güne yükselişle başladı Ekonomi
Borsa güne yükselişle başladı