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İzmir’de 442 kaçak göçmen yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 göçmen kaçakçılığı olayına müdahale ederek 442 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör olduğu tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 13:32
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İzmir İl Jandarma Komutanlığı 442 kaçak göçmen yakaladı

İzmir’de 442 kaçak göçmen yakalandı
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İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10-30 Kasım 2022 tarihleri arasında 30 göçmen kaçakçılığı olayına müdahale etti. Yapılan çalışmalarda 442 kaçak göçmen yakalandı, organizatör olduğu tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Menderes, Çeşme, Karaburun, Aliağa, Seferihisar, Dikili, Ödemiş, Urla, Bergama, Foça ve Torbalı ilçelerinde 30 göçmen kaçakçılığı olayına müdahale etti. 10-30 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 442 kaçak göçmen yakalandı.

Operasyonlarda organizatör olduğu tespit edilen 8 şüpheli yakalandı. İşlemleri tamamlanan 8 zanlıdan 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yakalanan kaçak göçmenler ise Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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