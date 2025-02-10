İzmir İtfaiyesi’nin verdiği eğitimler hayat kurtarıyor

Merkezde görevli 12 eğitmen, endüstriyel yangınlar, yapı yangınları, tehlikeli madde kazaları ile mücadele, risk yönetimi ve komuta çalışmaları konularında hayat kurtaran bilgiler sunuyor.

2024 YILINDA 31 BİN 280 KİŞİ EĞİTİMDEN GEÇTİ

Merkezde özel sektörde çalışan itfaiye ekiplerine, vatandaşlara ve talep eden işletmelere yangın ve doğal afet gibi durumlara hızlı ve etkili müdahale teknikleri öğretiliyor. Doğal Afet Eğitim Simülasyonlarında, gerçeğe yakın müdahale teknikleriyle afetlere hazırlanıyorlar. Eğitim Şube Müdürlüğü, 2024 yılında muhtarlar ve öğrenciler dahil toplam 31 bin 280 kişiye eğitim verdi.

"GENEL İTFAİYECİLİK BECERİLERİ KAZANDIRIYORUZ"

Eğitim Şube Müdürü Serkan Korkmaz, 2004 yılından bu yana 73 bin metrekare alanda hizmet veren tesisin Türkiye'de tek olduğunu belirtti. "Eğitimler sayesinde itfaiye personeli sahada karşılaşacakları olaylara, yurttaşlar ise evlerinde ve iş yerlerinde olası yangınlara karşı etkili mücadele becerileri kazanıyor" dedi. Korkmaz, yangınla mücadele, kentsel arama kurtarma ve endüstriyel yangınlar gibi çeşitli konularda eğitim verdiklerini ekledi.

GERÇEĞE YAKIN EĞİTİMLER

Serkan Korkmaz, "İtfaiye personelinin zorlu görevlere fiziksel ve zihinsel olarak hazır olmalarını sağlıyoruz. Ekip çalışması, koordinasyon, güvenlik ve risk yönetimi konularında da eğitim veriyoruz" dedi. Eğitim tesisinin ulusal düzeyde olduğunu ve dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek sürekli kendini geliştirdiğini belirtti. Sanal gerçeklikle arttırılmış deprem ve yangın simülasyonları da eğitimin bir parçası.

BİLİNÇLİ, HIZLI VE ETKİLİ MÜDAHALE

İtfaiye Eğitim Amiri Özgür Adal Kervankıran, itfaiyecilerin sadece yangın söndürme değil, sel, deprem, trafik kazaları gibi birçok zorlu görevde yer aldıklarını vurguladı. Kamu ve özel sektörden talep edenlere de eğitim verdiklerini belirtti. "Milli Eğitim Bakanlığı ile protokolümüz var. Her gün bir okul misafirimiz oluyor, çocuklara temel afet bilinci aşılıyoruz" dedi.

YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜNÜ HAFİFE ALMAYIN

Özgür Kervankıran, "Yangın söndürme tüpü küçük görünebilir ama etkisi büyük. Yangın söndürme cihazının kullanılması, doğru müdahale yöntemleri öğretiliyor. Bu sayede toplum bilinçleniyor ve yangınlarla mücadelemiz daha başarılı oluyor" dedi.

ALDIĞI EĞİTİM SAYESİNDE AİLESİNİN HAYATINI KURTARDI

Kervankıran, "Bir çerez fabrikasında yangın eğitimi verdik. Eğitim sayesinde yanan kavurma makinasını söndürerek büyük bir yangının önüne geçildi" dedi. Eğitimlerin, itfaiye aracının olay yerine ulaşmadan yangının büyümesini engellediğini belirtti. Temel afet bilinci alan bir öğrencinin, baca yangını sırasında ailesini uyandırıp hasarı ve can kaybını önlediğini de ekledi.