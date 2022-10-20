İzmir İzdeniz 10 işçi alacak

İzmir İzdeniz 10 işçi alacağını açıkladı.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, uzun yol kaptanı alınacak.
Son başvuru tarihi 28 Ekim 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
Askerliği yapmış olmak,
En az üniversite mezunu olmak,
Adli sicil kaydı olmamak,
Herhangi bir sağlık sorunu olmamak.
GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş.
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