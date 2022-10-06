İzmir İzdeniz personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İzmir İzdeniz, gişe elemanı olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak.
Adaylar CV’leriyle ilanda ye alan internet adresinden başvuru yapabilir.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak
Çalışmasına engel hali olmamak
En az üniversite mezunu olmak
Adli sicil kaydı bulunmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
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