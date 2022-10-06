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İzmir İzdeniz personel alacak

İzmir İzdeniz, gişe elemanı olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak. Son başvuru tarihi 12 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 13:13
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İzmir İzdeniz personel alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İzmir İzdeniz, gişe elemanı olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak.

Adaylar CV’leriyle ilanda ye alan internet adresinden başvuru yapabilir.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak

Çalışmasına engel hali olmamak

En az üniversite mezunu olmak

Adli sicil kaydı bulunmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş

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