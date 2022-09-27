İzmir İzdoğa personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İzmir İzdoğa, geçici olarak istihdam etmek üzere etkinlik elemanı olan 10 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Herhangi bir sağlık sorunu olmak

Güvenlik soruşturması olumlu olmak

Üniversite öğrencisi/mezunu olmak

Orta derecede İngilizce bilmek

Esnek çalışma saatlerine uygun olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş