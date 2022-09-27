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İzmir İzdoğa personel alacak

İzmir İzdoğa, geçici olarak istihdam etmek üzere etkinlik elemanı olan 10 işçi alacak. Son başvuru tarihi 30 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 14:15
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İzmir İzdoğa personel alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İzmir İzdoğa, geçici olarak istihdam etmek üzere etkinlik elemanı olan 10 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

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Güvenlik soruşturması olumlu olmak

Üniversite öğrencisi/mezunu olmak

Orta derecede İngilizce bilmek

Esnek çalışma saatlerine uygun olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş

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