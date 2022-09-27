İzmir İzdoğa personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İzmir İzdoğa, geçici olarak istihdam etmek üzere etkinlik elemanı olan 10 işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Herhangi bir sağlık sorunu olmak
Güvenlik soruşturması olumlu olmak
Üniversite öğrencisi/mezunu olmak
Orta derecede İngilizce bilmek
Esnek çalışma saatlerine uygun olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
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