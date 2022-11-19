İzmir İzdoğa personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İzmir İzdoğa, eğitmen olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak.
Uygun görülen adaylar bir hafta sonra çağrılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak
Herhangi bir sağlık sorunu olmamak
Adli sicil kaydı bulunmamak
Üniversitelerin İngilizce öğretmenliği bölümünden mezun olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
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