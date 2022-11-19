İzmir İzdoğa personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İzmir İzdoğa, eğitmen olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak.

Uygun görülen adaylar bir hafta sonra çağrılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak

Herhangi bir sağlık sorunu olmamak

Adli sicil kaydı bulunmamak

Üniversitelerin İngilizce öğretmenliği bölümünden mezun olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş