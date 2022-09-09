﻿İzmir İzdoğa şoför alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; İzmir İzdoğa, şoför olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak.
İlan için son başvuru tarihi 15 Eylül 2022 olarak duyuruldu.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak
Herhangi bir sağlık sorunu olmamak
Adli sicil kaydı bulunmamak
En az lise mezunu olmak
En az B sınıfı ehliyete sahip olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
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