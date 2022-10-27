İzmir İzelman 12 personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İzmir İzelman, yolcu şoförü olarak istihdam etmek üzere 12 personel alacak.
Başvurular sadece mail olarak yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
40 yaşından gün almamış olmak
En az ortaokul mezunu olmak
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak
En az 1 yıldır İzmir’de ikamet etmek
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Bir sayfalık fotoğraflı özgeçmiş
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.