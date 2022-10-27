İzmir İzelman 12 personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İzmir İzelman, yolcu şoförü olarak istihdam etmek üzere 12 personel alacak.

Başvurular sadece mail olarak yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

40 yaşından gün almamış olmak

En az ortaokul mezunu olmak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak

En az 1 yıldır İzmir’de ikamet etmek

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Bir sayfalık fotoğraflı özgeçmiş