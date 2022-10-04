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İzmir İzelman 16 işçi alacak

İzmir İzelman 16 işçi alacağını açıkladı.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 07:35
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İzmir İzelman 16 işçi alacak

İzmir İzelman 16 işçi alacak
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İzmir İzelman bünyesine 16 personel alınacak.

İŞKUR’un internet sitesinde yer alan bilgilere göre, şoför alınacak.

Son başvuru tarihi 7 Ekim 2022 olarak açıklandı.

BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak,

En az ortaokul mezunu olmak,

40 yaşını aşmamış olmak,

Askerlikle ilişiği kesilmiş olmak,

Ehliyete sahip olmak. 

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