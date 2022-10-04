﻿İzmir İzelman 16 işçi alacak

İzmir İzelman bünyesine 16 personel alınacak.
İŞKUR’un internet sitesinde yer alan bilgilere göre, şoför alınacak.
Son başvuru tarihi 7 Ekim 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
En az ortaokul mezunu olmak,
40 yaşını aşmamış olmak,
Askerlikle ilişiği kesilmiş olmak,
Ehliyete sahip olmak.
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