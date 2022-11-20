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İzmir İzelman 5 personel alacak

İzmir İzelman, bünyesinde İşyeri Hekimi olarak istihdam etmek üzere 5 personel alacak. Son başvuru tarihi 30 Kasım 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 09:42
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İzmir İzelman 5 personel alacak

İzmir İzelman 5 personel alacak
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İŞKUR'da yer alan ilana göre; İzmir İzelman, bünyesinde İşyeri Hekimi olarak istihdam etmek üzere 5 personel alacak. Son başvuru tarihi 30 Kasım 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

İşyeri hekimliği belgesine sahip olmak

Devlet hizmet yükümlülüğünü tamamlamış olmak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, kasten yaralama (üstsoya-altsoya-eşe-kardeşe-beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye-kadına-çocuğa karşı işlenen) ve fuhuş suçlarından mahkum olmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Bir sayfalık fotoğraflı özgeçmiş

 

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