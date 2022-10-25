İzmir İzelman 9 işçi alacak

İzmir İzelman bünyesine 9 personel alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, farklı meslek gruplarından işçi alınacak.
Son başvuru tarihi 27 Ekim 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
Üniversitelerin ilgili bölümünden mezun olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
18 yaşından büyük olmak.
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