İzmir İzelman işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; İzmir İzelman, büro personeli, iş yeri hekimi, çevre mühendisi, çağrı merkezi operatörü, inşaat mühendisi ve teknisyen olarak istihdam etmek üzere 8 işçi alacak.
Son başvuru tarihi 28 Eylül 2022 olarak açıklandı.
Başvurular ilanda belirtilen adrese yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Bir sayfalık fotoğraflı özgeçmiş
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