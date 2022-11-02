﻿İzmir İzelman mühendis alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İzmir İzelman, mühendis olarak istihdam etmek üzere 13 personel alacak.
İlan için son başvuru tarihi 9 Kasım 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Üniversitelerin ilgili mühendislik bölümlerinden mezun olmak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Bir sayfalık fotoğraflı özgeçmiş
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