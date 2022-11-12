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İzmir İzelman işçi alacak

İzmir İzelman, veteriner hekimi olarak 3 personel alacak. Son başvuru tarihi 17 kasım 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 09:20
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İzmir İzelman personel alacak

İzmir İzelman işçi alacak
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İŞKUR'un web sitesinde yer alan ilana göre; İzmir İzelman, veteriner hekimi olarak istihdam etmek üzere 3 personel alacağını duyurdu.

Son başvuru tarihi 17 kasım 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
2- Üniversitelerin ilgili bölümünden mezun olmak
3- Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, kasten yaralama (üstsoya-altsoya-eşe-kardeşe-beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye-kadına-çocuğa karşı işlenen) ve fuhuş suçlarından mahkum olmamak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Bir sayfalık fotoğraflı özgeçmiş.

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