İzmir İzfaş 10 personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İzmir İzfaş, büro elemanı olarak istihdam etmek üzere 14 personel alacak.

İlan için son başvuru tarihi 8 Kasım 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Bilgisayar bilgisi olmak

MS Office programlarına hakim olmak

Orta ve iyi seviye İngilizce bilmek

Esnek çalışma saatlerine uygun olmak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Bir sayfalık fotoğraflı özgeçmiş