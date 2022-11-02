İzmir İzfaş 10 personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İzmir İzfaş, büro elemanı olarak istihdam etmek üzere 14 personel alacak.
İlan için son başvuru tarihi 8 Kasım 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Bilgisayar bilgisi olmak
MS Office programlarına hakim olmak
Orta ve iyi seviye İngilizce bilmek
Esnek çalışma saatlerine uygun olmak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Bir sayfalık fotoğraflı özgeçmiş
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.