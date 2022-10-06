İzmir İzfaş 15 işçi alacak

İzmir İzfaş bünyesine 15 personel alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, farklı meslek gruplarından işçi alınacak.
Son başvuru tarihi 11 Ekim 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
Üniversite öğrencisi olmak,
Bilgisayar bilgisi olan,
MS Office programlarını bilmek,
Kamu haklarından mahrum olmamak.
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