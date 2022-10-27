27 Ekim 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İzmir İzfaş 25 büro işçisi alacak

İzmir İzfaş 25 personel alacağını açıkladı.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 07:04
Takip Et

İzmir İzfaş 25 büro işçisi alacak

İzmir İzfaş 25 büro işçisi alacak
+
Aa
-

İzmir İzfaş bünyesine 24 işçi alınacak.

İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, geçici olarak büro işçisi alınacak.

Son başvuru tarihi 2 Kasım 2022 olarak duyuruldu.

BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak,

Üniversite öğrencisi veya mezunu olmak,

En az orta derece ingilizce bilen,

Bilgisayar bilgisi olan,

Kamu haklarından mahrum olmamak.

GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Turhan Çömez Bakan Nebati'nin Fetullah Gülen'le fotoğrafını yayınladı. SADAT'ın toplantısında 15 Temmuz sözleri gündem olmuştu
1
﻿Turhan Çömez Bakan Nebati'nin Fetullah Gülen'le fotoğrafını yayınladı. SADAT'ın toplantısında 15 Temmuz sözleri gündem olmuştu
﻿Turhan Çömez Bakan Nebati'nin Fetullah Gülen'le fotoğrafını yayınladı. SADAT'ın toplantısında 15 Temmuz sözleri gündem olmuştu
﻿Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan babasını kızdıracak sözler
2
﻿Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan babasını kızdıracak sözler
﻿Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan babasını kızdıracak sözler
﻿ Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı. Cumhuriyet Bayramı’ndaki Edip Akbayram konserini iptal eden valiye ateş püskürdü
3
﻿ Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı. Cumhuriyet Bayramı’ndaki Edip Akbayram konserini iptal eden valiye ateş püskürdü
﻿ Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı. Cumhuriyet Bayramı’ndaki Edip Akbayram konserini iptal eden valiye ateş püskürdü
﻿Ekonomist İbrahim Kahveci yaklaşan tehlikeyi açıkladı. Kuru fasulyeyi bile ararsınız
4
﻿Ekonomist İbrahim Kahveci yaklaşan tehlikeyi açıkladı. Kuru fasulyeyi bile ararsınız
﻿Ekonomist İbrahim Kahveci yaklaşan tehlikeyi açıkladı. Kuru fasulyeyi bile ararsınız
﻿3800 kişi avcıdan kaçan resimdeki tavşanı göremedi
5
﻿3800 kişi avcıdan kaçan resimdeki tavşanı göremedi
﻿3800 kişi avcıdan kaçan resimdeki tavşanı göremedi
﻿Alman Anayasa Mahkemesi'nden Davutoğlu kararı​​​​​​​. Alman hükümeti haksız bulundu
6
﻿Alman Anayasa Mahkemesi'nden Davutoğlu kararı​​​​​​​. Alman hükümeti haksız bulundu
﻿Alman Anayasa Mahkemesi'nden Davutoğlu kararı​​​​​​​. Alman hükümeti haksız bulundu
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
7
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
﻿Lise alevlere teslim oldu 
﻿Lise alevlere teslim oldu 
﻿Lise alevlere teslim oldu 
﻿Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi alacak
﻿Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi alacak
﻿Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi alacak
﻿Şenol Güneş Ümraniye'de görmek istemediği ismi açıkladı: Onunla çalışmam
﻿Şenol Güneş Ümraniye'de görmek istemediği ismi açıkladı: Onunla çalışmam
﻿Şenol Güneş Ümraniye'de görmek istemediği ismi açıkladı: Onunla çalışmam
﻿Karısının evini yaktı polisten kaçamadı
﻿Karısının evini yaktı polisten kaçamadı
﻿Karısının evini yaktı polisten kaçamadı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.