İzmir İzfaş 25 büro işçisi alacak

İzmir İzfaş bünyesine 24 işçi alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, geçici olarak büro işçisi alınacak.
Son başvuru tarihi 2 Kasım 2022 olarak duyuruldu.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
Üniversite öğrencisi veya mezunu olmak,
En az orta derece ingilizce bilen,
Bilgisayar bilgisi olan,
Kamu haklarından mahrum olmamak.
GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş.
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