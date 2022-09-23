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İzmir İzfaş 27 işçi alacak

İzmir İzfaş, büro personeli, tercüman, halkla ilişkiler elemanı ve pazarlamacı olarak istihdam etmek üzere 27 işçi alacak. Son başvuru tarihi 28 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 16:05
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İzmir İzfaş 27 işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; İzmir İzfaş, büro personeli, tercüman, halkla ilişkiler elemanı ve pazarlamacı olarak istihdam etmek üzere 27 işçi alacak.

Son başvuru tarihi 28 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Başvurular ilanda belirtilen adrese mail yoluyla yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Esnek çalışma saatlerine uygun olmak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

Prezentabl olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 sayfalık fotoğraflı özgeçmiş

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