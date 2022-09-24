İzmir İzfaş 40 persone alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İzmir İzfaş, geçici olarak istihdam etmek üzere temizlik personeli olarak 40 işçi alacak.

Başvurular sadece mail yoluyla yapılacak

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

En az ilköğretim mezunu olmak

Esnek çalışma saatlerine uygun olmak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 sayfalık fotoğraflı özgeçmiş