İzmir İzfaş 40 persone alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İzmir İzfaş, geçici olarak istihdam etmek üzere temizlik personeli olarak 40 işçi alacak.
Başvurular sadece mail yoluyla yapılacak
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
En az ilköğretim mezunu olmak
Esnek çalışma saatlerine uygun olmak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1 sayfalık fotoğraflı özgeçmiş
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