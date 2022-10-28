İzmir İzfaş 41 işçi alacak

İzmir İzfaş bünyesine 41 personel alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, farklı meslek gruplarından işçi alınacak.
Son başvuru tarihi 4 Kasım 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
Üniversite öğrencisi veya mezunu olmak,
Orta derece İngilizce bilen,
Kamu haklarından mahrum olmamak.
GEREKLİ BELGELER
Fotoğraflı özgeçmiş.
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