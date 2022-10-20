﻿İzmir İzfaş 47 işçi alacak

İzmir İzfaş bünyesine 47 personel alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, farklı meslek gruplarından işçi alınacak.
Temizlik personeli, eşya taşıma işçisi, satış ve pazarlama personeli alınacak.
Son başvuru tarihi 25 Ekim 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
En az ilköğretim mezunu olmak,
18 yaşını doldurmuş olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak.
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