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İzmir İzfaş 5 personel alacak

İzmir İzfaş 5 personel alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 11:19
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İzmir İzfaş 5 personel alacak

İzmir İzfaş 5 personel alacak
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İzmir İzfaş bünyesine 5 işçi alınacak.

İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, geçici olarak Halkla ilişkiler görevlisi ve organizasyon görevlisi alınacak.

Son başvuru tarihi 26 Ekim 2022 olarak açıklandı.

BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak,

Orta derece ingilizce bilmek,

Üniveriste mezunu olmak,

Esnek çalışma saatlerine uyum sağlamak,

Kamu haklarından mahrum olmamak.

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