﻿İzmir İzfaş 69 işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İzmir İzfaş bünyesine Arapça Mihmandar, Farsça Mihmandar, Fransızca Mihmandar, İngilizce Mihmandar, Rusça Mihmandar, Oteldesk personeli, Teknik işler personeli, Shuttle personeli olmak üzere toplam 69 personel istihdam edecek.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
En az lisans mezunu olmak
Prezentabl
Esnek çalışma saatlerine uygun
BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER
1 sayfalık özgeçmiş
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.