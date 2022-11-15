﻿İzmir İzfaş 69 işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İzmir İzfaş bünyesine Arapça Mihmandar, Farsça Mihmandar, Fransızca Mihmandar, İngilizce Mihmandar, Rusça Mihmandar, Oteldesk personeli, Teknik işler personeli, Shuttle personeli olmak üzere toplam 69 personel istihdam edecek.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

En az lisans mezunu olmak

Prezentabl

Esnek çalışma saatlerine uygun

BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER

1 sayfalık özgeçmiş